Москва, 12 августа, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Порядка 17 тыс. человек обратились в военно-социальный центр в Москве с момента его открытия 1 июля, заявила заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«В День ветеранов боевых действий мы открыли военно-социальный центр, который начал работать в Москве. За этот период 17 тыс. человек пришли туда лично», — сказала Цивилёва.

По её словам, в основном запросы граждан касались выплат, получения справки участника или ветерана СВО и других документов. Также в центр обращались по вопросам поиска без вести пропавших и жилищного обеспечения.

Как передавало ИА Регнум, первый военно-социальный центр Министерства обороны России открылся в Москве 1 июля. В нём участники спецоперации получают социальные, административные и финансовые услуги.

Помимо этого, военным СВО оказывается помощь в решении вопросов с недвижимостью, финансами и социальными гарантиями. При этом сотрудники центра начнут помогать семьям военнослужащих РФ в вопросах поиска родных.

Кроме того, на территории центра работают отделения банков, в которых военные могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий — карту «СВОи».