Ново-Огарево, Московская область, 12 августа, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Противник, атаковавший Россию, получит достойный ответ. Москва достигнет всех своих целей, заявил 12 августа президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах.

Владимир Гердо/ТАСС

«Главари киевского режима не только совершают преступления против российского народа, но, по сути, встали на путь истребления самих украинцев, украинского народа, которого своим, судя по всему, уже и не считают», — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что потери ВСУ драматически для них увеличиваются, в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые Киев перебрасывает к российской границе.

«Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», — подчеркнул президент.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

Задержанный пограничниками в Курской области военный ВСУ рассказал, что украинским военным был дан приказ расстреливать на месте жителей региона за оказание сопротивления, сообщила ранее ФСБ. Боевики украинской армии намеревались дойти до Курска и Белгорода, заявил также задержанный.

The Times написала, что атака ВСУ на Курскую область стала самым рискованным шагом главы киевского режима Владимира Зеленского. Журналисты пояснили, что рискованность связана с тем, что это решение не поможет политику уйти от поражения.