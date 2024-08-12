Ново-Огарево, Московская область, 12 августа, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совещании 12 августа потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с российской территории.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны — выдавить, выбить противника с наших территорий и, совместно с пограничной службой, обеспечить надёжное прикрытие госграниц», — сказал он.

Российский лидер также отметил, что ФСБ и Росгвардия должны обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с диверсионно-разведывательными группами противника в российских приграничных регионах.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. Потери противника на данном направлении к 12 августа составили до 1610 человек.

Задержанный пограничниками в Курской области военный ВСУ рассказал, что украинским военным был дан приказ расстреливать на месте жителей региона за оказание сопротивления, сообщила ранее ФСБ. Боевики украинской армии намеревались дойти до Курска и Белгорода, заявил также задержанный.

The Times написала, что атака ВСУ на Курскую область стала самым рискованным шагом главы киевского режима Владимира Зеленского. Журналисты пояснили, что рискованность связана с тем, что это решение не поможет политику уйти от поражения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Вооружённые силы дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам.