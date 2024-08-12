Москва, 12 августа, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Правительство России расширит действие полиса ОСАГО на территорию Белоруссии с 1 октября 2024 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Подготовлен законопроект, который позволит автовладельцам расширить покрытие ОСАГО на территорию Белоруссии. Таким образом, им не придётся платить за дополнительную страховку — компенсации при ДТП будут включены в существующую», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, такое решение должно облегчить поездки в Белоруссию автомобильным транспортом, в том числе для туристов и предпринимателей. Предположительно, соответствующие изменения вступят в силу уже с 1 октября 2024 года.

Премьер-министр добавил, что при этом сохранится возможность использования электронного документа. Это значит, что водителям автомобилей нет необходимости носить с собой бумажный вариант полиса.

8 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому полис ОСАГО исключается из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

В мае правительство поддержало законопроект, предусматривающий увеличение страхового возмещения в рамках ОСАГО со 100 тыс. до 200 тыс. рублей, если ДТП оформят по европротоколу, без участия полиции