* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 12 августа, 2024, 14:38 — ИА Регнум. Суд приговорил главу узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщило 12 августа управление Следственного комитета по Москве.

Пресс-служба Замоскворецкого суда/ТАСС Усман Баратов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Баратов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), сказано в сообщении ведомства.

«Собранные Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Усмана Баратова», — отметил СК.

Как передавало ИА Регнум, 17 января председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников специальной военной операции со стороны Баратова. К главе СК обратились российские военные корреспонденты, они обратили внимание на пост Баратова в соцсети «Одноклассники», в котором тот выступил с оскорбительными заявлениями в адрес президента России и участников спецоперации.

18 января руководители узбекских национально-культурных организаций России в своём заявлении назвали высказывания Баратова невежеством и хамством и отметили, что он незаконно позиционирует себя руководителем незарегистрированной межрегиональной организации.

В этот же день в отношении Баратова было возбуждено уголовное дело, его доставили в подразделение СК по Москве для проведения следственных действий. 19 декабря он был арестован, в ходе допроса свою вину не признал. В феврале Росфинмониторинг внёс Баратова в перечень экстремистов и террористов.