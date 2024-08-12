Москва, 12 августа, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Особая экономическая зона «Технополис Москва» стала крупнейшим центром производства высокотехнологичной продукции в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Виталий Невар/ТАСС

По словам градоначальника, резиденты технополиса успешно производят в том числе бытовых и медицинских роботов.

В качестве примера мэр Москвы привёл компанию «Моторика», занимающуюся разработками в сфере кибермедицины. Так, одна из последних новинок — система управления робопротезами на основе искусственного интеллекта.

«Разработка в области нейромодуляции поможет человеку с протезом руки получить естественные ощущения от прикосновения к предметам и позволит двигать пальцами независимо друг от друга», — уточнил Собянин.

Он пояснил, что для того, чтобы управлять киберпротезами, необходимо настраивать систему жестов через специальное приложение на смартфоне.

Данный проект поможет по-настоящему «оживить» искусственные конечности, добавил Собянин.

Также мэр Москвы рассказал о ёще одной уникальной разработке — роботизированном комплексе «МУЛ», который может использоваться на объектах строительства, в фермерских и подсобных хозяйствах, при транспортировке людей, получивших травмы.

Кроме того, среди разработок технополиса — дроны для обеспечения постоянного освещения над рабочей зоной, которые могут стать подспорьем пожарным и спасателям при работе в ночное время.