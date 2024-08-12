Москва, 12 августа, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Концепция форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» построена таким образом, чтобы каждый понимал, какова стратегия развития города в ближайшие годы. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» москвовед, лауреат премии Москвы Александр Усольцев.

Сайт форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

«Вся концепция нынешнего форума-фестиваля построена вокруг стратегии развития столицы до 2030 года», — сказал эксперт. Он пояснил, что стратегия и концепция развития — это сложные документы, иногда — целые тома, обычным людям не всегда понятные.

«Главная цель этого форума-фестиваля — объяснить простыми словами, визуальными средствами, интерактивами, как будет развиваться Москва до 2030 года», — отметил Усольцев, подчеркнув, что так любой человек вовлекается в процесс и чувствует свою причастность к развитию.

Кроме того, эксперт рекомендовал туристам обязательно посетить этот форум.

«Москва последние 10 лет идет в авангарде различных урбанистических, социальных, градостроительных изменений», — сказал Усольцев. Он добавил, что мы наблюдаем, что многие принятые концепции уже показали свою эффективность и начали внедряться и в крупных, и в малых городах России. По его словам, этот проект подстегивает развитие внутреннего туризма: сюда приезжают специалисты из других городов, они знакомятся с опытом Москвы.

«Например, на площади Революции созданы зоны отдыха, которые представляют собой образец благоустройства городских пространств, там же проходят мероприятия, интересные для российских дизайнеров. На Тверской площади располагаются гостиные «Московского чаепития», в которых можно приобщиться к традициям столичного гостеприимства», — пояснил Усольцев.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» продлится до 8 сентября.