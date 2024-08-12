Москва, 12 августа, 2024, 14:21 — ИА Регнум. За сутки Вооружённые силы России (ВС РФ) отразили семь атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах Мартыновки, Борки, Коренево Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки на курском направлении отражено семь атак штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Мартыновка, Борка и Коренево Курской области. В связи с чем потери противника на курском направлении составили до 260 военных, а также 31 единицу бронетехники.

Как сообщало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили ВСУ в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. По данным на 12 августа, с начала боёв на этом направлении противник потерял до 1610 военных, а также 32 танка, 23 бронетранспортёра и другую технику.

Взятый в плен в курской области украинский военный рассказал, что ВСУ планировали дойти до Курска и Белгорода. Подготовка к этому велась с 28 июля. Он добавил, что украинским военным был дан приказ расстреливать на месте жителей Курской области за оказание сопротивления.

The Times написала, что атака ВСУ на Курскую область стала самым рискованным шагом главы киевского режима Владимира Зеленского. Издание пояснило, что рискованность связана с тем, что это решение не поможет политику уйти от поражения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вооружённые силы дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам. Она отметила, что украинские ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по российским регионам носят ярко выраженный террористический характер. По её словам, эти действия нацелены на уничтожение гражданской инфраструктуры, убийство и запугивание мирных жителей.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева, подчеркнув, что украинские вооружённые формирования ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.