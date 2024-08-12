Москва, 12 августа, 2024, 14:19 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) в скором времени ожидают занятия Нью-Йорка в Донецкой Народной Республике (ДНР) российскими военными, заявил американский журналист Кристофер Миллер.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Это может произойти хоть завтра», — привёл он слова одного из украинских военных в соцсети Х.

12 августа российские войска взяли в оперативное окружение группировку ВСУ между Торецком и Нью-Йорком. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский добавил, что ВС России имеют существенные успехи по всей линии боевого соприкосновения, в особенности в районах населённых пунктов Гродовка и Новогродовка в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, за минувшие сутки российские бойцы из группировки «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ, 14-й и 15-й бригад нацгвардии. Бои шли в районах населённых пунктов Торецк, Гродовка и Миролюбовка Донецкой Народной Республики.

За сутки в общей сложности войска группировки нанесли удары по 385 выявленным целям украинских формирований, включая четыре опорных пункта ВСУ в районе Новгородского и Кирова.

Ранее военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке отмечал, что ВСУ могут оказаться в котле к юго-западу от Торецка. По его словам, восточнее населённого пункта Нью-Йорк в ДНР образовался выступ, и российские военные продолжают наступать с юга через этот посёлок, а также с севера.