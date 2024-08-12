Сумы, Украина, 12 августа, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Российская авиация и ракетные войска поразили резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Дробновщины на территории Сумской области, сообщило 12 августа Министерство обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Кроме того, были нанесены поражения скоплениям живой силы и техники противника в Курской области, сказано в сообщении ведомства.

«Ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники22,61,115 механизированных бригад в районах Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки», — отметило Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, также 12 августа ведомство проинформировало об отражении в минувшие сутки семи атак ВСУ на курском направлении. В районе посёлка Каучук были пресечены попытки прорыва мобильных групп ВСУ. Потери противника за указанный период составили до 260 человек, общие потери ВСУ за всё время боевых действий на территории Курской области — до 1610 человек.

Задержанный пограничниками в Курской области военный ВСУ рассказал, что бойцы украинской армии занимались мародёрством в населённых пунктах региона, забирая всё, что можно было унести с собой, сообщила ранее ФСБ. Боец также рассказал, что украинским военным был дан приказ расстреливать на месте жителей региона за оказание сопротивления. Боевики украинской армии намеревались дойти до Курска и Белгорода, заявил также задержанный.

Силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории.

Часть украинских военных недовольна нападением ВСУ на Курскую область, заявил 9 августа заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер. ВСУ не хватает бойцов на фронте, и многие удивляются решению провести в такой ситуации нападение, отмечал он.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отправил формирования ВСУ атаковать Курскую область, пытаясь поднять моральный дух жителей Украины, отчаявшихся из-за провалов на фронте, заявлял в свою очередь экс-помощник главы минобороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман.

Россия якобы готовит жёсткий ответ на атаку ВСУ на Курскую область, сообщила 11 августа британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в минобороны Украины. По этим данным, ВС РФ могут нанести массированные удары по правительственным зданиям в Киеве.