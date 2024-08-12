Москва, 12 августа, 2024, 14:14 — ИА Регнум. В Московском зоопарке родился детёныш кустарниковой собаки, он получил имя Бубльгум, сообщается 12 августа на сайте мэра и правительства столицы.

РИА Новости/Пресс-служба Московского зоопарка

«Потомство появилось у самца Вицли-Пуцли и самки Фреи. Щенок по имени Бубльгум стал 29-м малышом в семействе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что детёныш пока питается материнским молоком, постепенно выходит на прогулки по вольеру.

Как передавало ИА Регнум, 24 июня в Московском зоопарке появился на свет птенец японского журавля, его родителями стала возрастная пара. Возраст самки достигает 30 лет, а самцу около 20. Появление потомства у этого вида журавлей в таком возрасте случается редко. Японский журавль — редкий вид птиц, общая численность которого оценивается в 1700–2000 особей. Он находится под угрозой полного исчезновения.

В первой половине июня в Московском зоопарке родились три голубых ягненка. 6 июня на свет появилась двойня, что в природе случается нечасто, а 14 июня другая овечка родила ещё одного малыша.