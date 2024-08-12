Курск, 12 августа, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) распространила видео с взятым в плен в Курской области военнослужащим Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Кадр из видео

В частности, на видеозаписи допроса, которое приводит ФСБ, он сознался, что его бригаде было приказано расстреливать местное население в случае сопротивления. Украинские военные, уточнил пленный, мародёрствовали и забирали с собой «всё, что могли унести».

Кроме того, по его словам, ВСУ планировали сначала дойти до Курска, а потом — до Белгорода. Основная цель была в том, чтобы захватить «побольше территорий» для дальнейшего их обмена в ходе переговоров.

По данным ФСБ, военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ был задержан при содействии местных жителей. Боец рассказал, что при выполнении его группой задачи по оказанию огневой поддержки подразделениям ВСУ, вступившим в бой с ВС РФ в Курской области, он во время боя был брошен сослуживцами, попытался самостоятельно вернуться на территорию Украины и был задержан.

Как передавало ИА Регнум, силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. С начала боёв на этом направлении противник потерял, по данным на 12 августа, до 1610 военных, 32 танка, 23 бронетранспортёра.

The Times написала, что атака ВСУ на Курскую область стала самым рискованным шагом главы киевского режима Владимира Зеленского. Журналисты пояснили, что рискованность связана с тем, что это решение не поможет политику уйти от поражения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Вооружённые силы дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева, подчеркнув, что украинские вооружённые формирования ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами.