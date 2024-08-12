Москва, 12 августа, 2024, 14:02 — ИА Регнум. В Москве эндоскопические центры значительно повысили качество диагностики онкологических заболеваний, сообщила 12 августа журналистам заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Она напомнила, что эндоскопический скрининг органов желудочно-кишечного тракта играет одну из ведущих ролей в ранней диагностике онкологических заболеваний.

«Первый эндоскопический центр на базе Боткинской больницы мы открыли три года назад. За это время значительно увеличилось число выявленных онкозаболеваний органов ЖКТ», — уточнила Ракова.

По её словам, ранняя диагностика позволяет быстрее начать лечение. На сегодняшний день в Москве работают четыре специализированных высокопотоковых эндоцентра: на базе Московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина, городской клинической больницы имени В. М. Буянова, Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» и Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова.

За всё время работы в них провели почти 600 тыс. исследований. В результате удалось выявить свыше 7 тыс. случаев онкологии, при этом более 2 тыс. из них — на нулевой и ранней стадиях, добавила Ракова.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что три столичных стационара получат гранты на внедрение современных методов лечения пациентов с онкозаболеваниями.

В сентябре 2023 года Собянин объявил о начале выпуска препарата для лечения онкологических заболеваний с помощью света, у которого нет зарубежных аналогов. На ранних стадиях, пояснил он, приём препарата может заменить хирургическое вмешательство. По оценкам врачей, эффективность этого препарата в ряде случаев доходит до 100%.

В январе 2024 года хирург-онколог, замдиректора ФГБУ НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России Александр Петровский заявил, что число пациентов, заболевших раком, увеличилось из-за улучшившейся диагностики и возросшей продолжительности жизни.

Онкология чаще всего развивается у пожилых людей, поэтому чем дольше средняя продолжительность жизни, тем больше заболеваний диагностируют, средний возраст заболевшего превышает 60 лет, отметил Петровский.