Калуга, 12 августа, 2024, 14:03 — ИА Регнум. На бывшем заводе Volkswagen — ООО «АГР» — приступили к серийной сборке автомобилей, к концу 2024 года планируется выпустить 27 тыс. машин, заявил 12 августа на заседании правительства заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов.

ИЗВЕСТИЯ / Кирилл Сазонов

«Компания «АГР» приступила с августа месяца к серийной сборке автомобилей и до конца года планирует собрать 27 тыс. единиц автомобилей», — сказал он.

Какие именно марки автомобилей планируется собирать на предприятии, Попов не уточнил.

По его словам, предприятия автомобильного кластера в регионе не только возобновили работу, но и наращивают объёмы производства. Так, компания «Автомобильные технологии» на площадке завода «ПСМА Рус» в Калуге осуществляет контрактное производство кроссоверов Citroen С5 Aircross и до конца года планирует собрать 1,5 тыс. автомобилей.

Автомобильное моторное общество («АМО», бывший завод Volvo) в первом полугодии 2024 собрало 649 грузовиков, до конца года намерено увеличить выпуск до 2 тыс. единиц.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года концерн Volkswagen AG продал все активы в России, в том числе завод в Калуге, структуре холдинга «Авилон» — ООО «Арт-Финанс». В автоконцерне подчеркнули, что продали доли бизнеса в том числе в дочерних компаниях. «Арт-Финанс» также выкупило инфраструктуру Volkswagen в России.

В январе 2024 года Денис Мантуров, будучи вице-премьером и главой Минпромторга, заявил о планах возобновить выпуск продукции на бывшем предприятии Volkswagen в первом полугодии этого года. Он также рассказал, что владельцы завода нашли иностранного партнёра.

В июне первичная профсоюзная организация калужского завода заявила, что производство планируют перезапустить с 1 августа. Об этом заявило руководство предприятия в ходе общезаводского собрания. В первое время планируется привлечь около 500 сотрудников, работа будет идти в три смены. В случае успешного развития производства к ноябрю количество сотрудников могут увеличить.