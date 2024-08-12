Москва, 12 августа, 2024, 14:16 — ИА Регнум. В Москве в границах города планируется разместить четыре остановочных пункта первой высокоскоростной магистрали (ВСМ-1). Об этом 12 августа сообщил заместитель мэра российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, его слова приводит пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Sergey Smirnov/Global Look Press

По его словам, длина ВСМ-1 в черте Москвы составит 25,2 км. В границах столицы появятся четыре остановочных пункта, с которых станет комфортнее совершить пересадку на станции метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД).

Пункты появятся на Ленинградском вокзале, московских вокзалах Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково.

В настоящее время специалисты занимаются вопросами интеграции высокоскоростной магистрали в транспортную инфраструктуру Москвы и разработкой градостроительной документации, заключил Ефимов.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о начале строительства московского участка высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Он пояснил, что ВСМ-1 свяжет крупнейшие города и экономические центры России. Это коснётся 40,2 млн человек, что составляет 27% населения страны. На маршруте между Москвой и Санкт-Петербургом планируется 16 остановок, четыре из них — в столице.