Москва, 12 августа, 2024, 13:48 — ИА Регнум. В Москве задержали гражданина Узбекистана Равшана С. за приставания к несовершеннолетней девочке в московском аквапарке. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

Алексей Майшев/ИЗВЕСТИЯ

По словам собеседника агентства, в полицию обратился отец 15-летней школьницы, который сообщил, что неизвестный мужчина домогался его дочери в аквапарке. Правоохранители оперативно установили педофила. Им оказался 23-летний нелегальный мигрант Равшан С. Его задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Согласно УК РФ, обвиняемому грозит ограничение свободы сроком до трёх лет либо принудительные работы на срок до пяти лет.

8 августа ИА Регнум писало, что в Москве за семь месяцев 2024 года в отношении иностранных граждан возбуждено 101 уголовное дело, в которых жертвами преступлений стали дети. Более половины из этого числа — уголовные дела о нарушении сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних. Среди фигурантов — граждане Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Молдавии, а также Вьетнама, Кубы и даже Франции.