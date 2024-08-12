Кубинка, Московская область, 12 августа, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Минобороны России за время проведения спецоперации избавилось от «избыточной бюрократии», заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Сейчас коллеги свои процедуры существенно упростили, убрали избыточную бюрократию — и достижения инженерной мысли воплощаются в образцах за месяцы. Мы называем этот механизм оперативными опытно-конструкторскими работами», — сказал Алиханов на пленарном заседании форума «Армия-2024».

По словам Алиханова, российская промышленность реализовала более 8 тыс. усовершенствований с начала проведения СВО. Это коснулось как инноваций большого ОПК, так и небольших проектных команд, также вносящих свой вклад в победу.

Как передавало ИА Регнум, с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» проходит международный военно-технический форум «Армия-2024». В ходе него участникам мероприятия продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов выразил уверенность, что форум «Армия-2024» будет способствовать реализации прорывных идей в области обороны, развитию российского оборонно-промышленного комплекса и расширению военно-технического сотрудничества.

В этом году в рамках экспозиции сформировали выставку образцов вооружений, которые эффективно зарекомендовали себя в ходе СВО. Так, на уличной экспозиции разместили 15 единиц вооружений, в том числе ракетный комплекс «Искандер», систему залпового огня «Торнадо-С», ЗРПК «Панцирь-С1М», танк Т-90М, а также 120-миллиметровое САО «Флокс».