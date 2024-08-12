Москва, 12 августа, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Правительство России выделит новым регионам страны 3 млрд рублей для обеспечения стабильной работы энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Александр Сухов/РИА Новости

«Для этого правительство выделило 3 млрд рублей на формирование необходимых материально-технических резервов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующее распоряжение правительства — подписано», — отметил он.

Мишустин добавил, что примерно такая же сумма уже направлена на эти цели в июле. Премьер-министр отметил, что на территории новых регионов продолжается активная работа по формированию комфортной среды жизни.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля президент России Владимир Путин заявил, что жители новых регионов России должны иметь достойные условия для жизни и работы. Российский лидер назвал безопасность новых регионов приоритетом, добавив, что о других сферах тоже нельзя забывать. В частности, необходимо ускоренными темпами ремонтировать жильё, строить современные дома, социальные и транспортные объекты, а также создавать условия для динамичного развития промышленности и агропромышленного комплекса.

18 июня Путин заявил, что люди, проживающие в новых регионах страны, должны почувствовать, что воссоединение с Россией позволяет поднять уровень жизни.