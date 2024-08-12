Красногорск, 12 августа, 2024, 13:46 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев текущего года жители Московской области сдали на переработку 800 тонн бытовой техники, сообщается на сайте регионального правительства.

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Отмечается, что желающие относили ненужную технику в пункты приема «Мегабак». Больше всего бытовых отходов сдали жители округа Королёв — 455 тонн, в Дмитровске сдали 78 тонн, Егорьевске — 31 тонну.

Экопроект «Мегабак» был запущен в Московской области в 2019 году. На сегодняшний день в регионе уже работают более 60 пунктов сбора отходов, в 20 из которых можно обменять старые вещи и технику на деньги.

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году в Московской области в ходе экологической акции «Сдай старые шины на «Мегабак» было собрано 3 тыс. 258 кубометров, или порядка 26 тыс. старых зимних автомобильных покрышек.