Курган, 12 августа, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Курганской области 54-летнего мужчину по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, сообщили 12 августа в пресс-службе ведомства.

AlphaSpecnaz/Global Look Press

«Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена» в отношении 54-летнего гражданина, который сотрудничал с ГУР Минобороны Украины», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что мужчина сам связался с представителями украинских спецслужб и дал согласие оказывать им содействие в совершении диверсионно-террористических акций в Курганской области.

Подозреваемого задержали ещё в марте 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа Верховный суд Крыма приговорил к 14 годам колонии строгого режима майора юстиции за госизмену. Его признали виновным в передаче иностранной разведке данных для их использования против безопасности России, а также в злоупотреблении служебными полномочиями ради личной выгоды.

5 августа сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области готовившего по заданию украинских спецслужб теракт россиянина. В ходе обыска у подозреваемого изъяли взрывное устройство. В отношении задержанного возбудили два уголовных дела — о госизмене и о теракте.

Лефортовский суд Москвы 2 августа заочно выдал санкцию на арест гражданина РФ Александра Дубинина. Его обвиняют в государственной измене и содействии террористической деятельности.