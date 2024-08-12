Курск, 12 августа, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Правительство Курской области приняло решение о свободном посещении детских садов в условиях режима контртеррористической операции (КТО) в регионе.

Илья Питалев/РИА Новости

«Если есть необходимость отправить ребёнка в детский сад, то в таких исключительных случаях созданы дежурные группы, которые уже сегодня заработали», — сказал мэр Курска Игорь Куцак.

По словам врио министра образования и науки региона Наталии Бастриковой, оплата детсада будет происходить только по дням фактического посещения ребёнка.

Как передавало ИА Регнум, 10 августа на территории Курской, Брянской и Белгородской областей ввели режим действия контртеррористической операции. Такое решение было принято для обеспечения безопасности мирных жителей и пресечения угроз совершения терактов диверсионно-разведывательными формированиями украинских войск.

В Национальном антитеррористическом комитете подчеркнули, что государственные органы предпринимают дополнительные меры по обеспечению безопасности россиян, поддержанию правопорядка и усилению антитеррористической защищённости объектов.

Украинские формирования 6 августа совершили попытки атаки в Курской области. Начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов 7 августа заявил, что армия России разобьёт силы противника и выйдет на госграницу.

Глава государства 7 августа назвал действия украинской армии масштабной провокацией. Путин уточнил, что бойцы ВСУ обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, используя при этом даже ракеты.