Кубинка, Московская область, 12 августа, 2024, 13:24 — ИА Регнум. После открытия форума «Армия-2024» министр обороны Белоруссии Виктор Хренин провёл встречу с министром обороны России Андреем Белоусовым. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Белоруссии в официальном Telegram-канале.

Вадим Савицкий/ТАСС Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин

«Сразу после церемонии открытия форума «Армия-2024» министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин встретился с министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым», — указано в публикации.

Кроме того, в ней отметили, что в ходе встречи министры двух стран текущую военно-политическую обстановку.

С 12 по 14 августа в подмосковном парке «Патриот» проводят ежегодный международный военно-технический форум «Армия». В этом году мероприятие впервые пройдёт без свободного посещения и развлекательных мероприятий, а оно само будет сосредоточено на деловой программе.

В рамках экспозиции форума сформировали выставку образцов вооружений, эффективно зарекомендовавших себя в ходе СВО. На уличной экспозиции разместили 15 единиц вооружений, в том числе ракетный комплекс «Искандер», систему залпового огня «Торнадо-С», а также ЗРПК «Панцирь-С1М».

12 августа в ходе видеообращения к участникам форума президент России Владимир Путин сообщил, что в форуме участвуют представительные делегации десятков стран и более 120 компаний. Он добавил, что широкий и международный охват вместе со взаимной открытостью и насыщенной деловой программой являются лучшими традициями форума.