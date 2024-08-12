Москва, 12 августа, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли ещё один танк Abrams в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», сообщил 12 августа на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

По его словам, российские бойцы из группировки «Центр» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ, 14-й и 15-й бригад нацгвардии. Бои шли в районах населённых пунктов Торецк, Гродовка и Миролюбовка Донецкой Народной Республики. Также были отражены две контратаки штурмовых групп 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ.

Российское военное ведомства уточнило, что потери противника составили более 390 военнослужащих, танк М1А1 Abrams производства США, две американские боевые машины пехоты Bradley, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм гаубица М119 производства США.

Ранее американское издание Military Watch Magazine написало, что российские высокоточные боеприпасы стали главным оружием против танков Abrams в зоне специальной военной операции. Издание также напомнило о недовольстве военных ВСУ, которые эксплуатируют американские танки в зоне боевых действий. Речь идёт в том числе о технических проблемах и уязвимости перед российским оружием.

Газета The New York Times отмечала, что дорогостоящие западные танки, включая американские Abrams, оказались уязвимы для дешёвых беспилотников. В будущем, по мнению автора статьи, это может привести к изменению подхода к использованию этих боевых машин в военных конфликтах.

Китайское издание Asia Times сообщало, что западные танки Abrams и Leopard из-за наличия тяжёлой брони и установленной дополнительной защиты застревают в грязи в зоне конфликта на Украине. Отмечалось, что из-за этого боевые машины становятся особенно уязвимыми для ударов армии России.

В госкорпорации «Ростех», в свою очередь, информировали, что российские управляемые артиллерийские снаряды «Краснополь» разносят американские танки Abrams «одним щелчком».

Президент России Владимир Путин заявлял, что западные танки горят даже лучше, чем боевые машины, произведённые во времена СССР.