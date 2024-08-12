Кубинка, Московская область, 12 августа, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Взгляд оборонных ведомств стран со всего мира в условиях проведения спецоперации прикован к российскому оружию, заявил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«В условиях специальной военной операции к русскому оружию прикован взгляд оборонных ведомств государств всех континентов. Оно проходит проверку боями высокой интенсивности, в сложной помеховой обстановке, с активным использованием беспилотных систем, новых технологий контрбатарейной борьбы», — сказал Алиханов на открытии форума «Армия-2024».

Министр добавил, что в России выстроен беспрецедентный уровень взаимодействия военного ведомства и промышленности. По его словам, это позволяет предприятиям оперативно и эффективно реагировать на все потребности фронта.

Как передавало ИА Регнум, впервые на международном военно-техническом форуме «Армия-2024» представили разработки «народного ОПК». Иностранные гости смогут ознакомиться с новейшим и перспективным вооружением, а также заключить взаимовыгодные контракты в целях укрепления национальных вооруженных сил.

С 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» проходит международный военно-технический форум «Армия-2024». В ходе него участникам мероприятия продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники.

Ранее сообщалось, что форум сменит формат и впервые пройдёт без свободного посещения и развлекательных мероприятий. Кроме того, он будет сосредоточен на деловой программе. В этом году в рамках экспозиции сформировали выставку образцов вооружений, которые эффективно зарекомендовали себя в ходе СВО.

Так, на уличной экспозиции разместили 15 единиц вооружений, в том числе ракетный комплекс «Искандер», систему залпового огня «Торнадо-С», ЗРПК «Панцирь-С1М», танк Т-90М, а также 120-миллиметровое САО «Флокс».