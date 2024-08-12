Саранск, 12 августа, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Следственное управление СК по Республике Мордовия проводит проверку после сообщений о «банкете» в исправительной колонии. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В Республике Мордовия организована процессуальная проверка по сообщению, выявленному в СМИ, о нарушениях в исправительном учреждении. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия по размещенным в СМИ сообщениям о возможных нарушениях режима осужденными на территории ФКУ ИК-7 УФСИН России по Республике Мордовия организована процессуальная проверка», — сказано в сообщении СУ СК.

Отмечается, что следователи проводят комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как передавало ИА Регнум ранее, сообщалось, что в исправительной колонии (ИК) №7 в Зубово-Полянском районе Мордовии заключённые устроили праздничный банкет. На опубликованном в СМИ кадре, который, предположительно, сняла камера видеонаблюдения, видно, что в помещении за накрытыми столами с различными блюдами, закусками и напитками сидят несколько десятков людей.

По данным «Известий», банкет проходил 20 июля по случаю дня рождения одного из криминальных авторитетов. Уточнялось, что в ИК-7 содержат опасных преступников, в том числе лидеров этнических преступных группировок и лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств.