Москва, 12 августа, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Мошенники представились москвичке женой рэпера Джигана Оксаной Самойловой и предложили заработать на оборудовании для майнинга. Для убедительности злоумышленники с помощью нейронных сетей сгенерировали голос блогерши и даже сделали копию её паспорта. Москвичка поверила фейковой Самойловой и перевела 150 тысяч рублей. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИА Регнум

19-летняя Анастасия в начале июня нашла в Telegram канал «Оксана Самойлова». По словам девушки, таких каналов в мессенджере было много, но она остановилась на том, в котором было объявление о лёгком заработке по нехитрой схеме.

«В канале было объявление о заработке путём вложения денежных средств для приобретения на территории Китая и последующей перепродажи на территории РФ оборудования для майнинга и заработке на разности цен. Схема была простая: чем больше вкладываешь, тем больше зарабатываешь», — сообщил источник.

Девушку предложение заинтересовало, и она перевела сначала 90 тысяч рублей. Анастасию не смутило, что адресатом перевода была не Оксана Самойлова, а некий Меъроджиддин, на которого была зарегистрирована банковская карта.

«Далее она перевела ещё 50 000 рублей, но данную операцию заблокировал банк. Тогда мошенники предложили перевести деньги на другую карту, зарегистрированную на Адолат Х. Анастасия перевела 60 тысяч и попросила предоставить отчёт. После этого переписка была удалена, а аккаунт с именем Оксана Самойлова перестал отвечать», — рассказал источник.

ИА Регнум

Анастасия обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Правоохранительные органы проводят проверку.

Редакция ИА Регнум нашла тот самый аккаунт и решила узнать, как фейковая «Оксана Самойлова» убеждает своих жертв расстаться с деньгами. Через пару сообщений после знакомства мошенники скинули схему, где было расписано, какой доход гарантирует та или иная вложенная сумма денег.

Кроме того мошенники скинули видео с паспортом блогерши, на фоне которого якобы сама блогерша говорит: «Вот мой паспорт. Я Оксана. Даю стопроцентную гарантию, что вы заработаете без каких-либо рисков».

На данный момент в мессенджере Telegram зарегистрировано больше 10 каналов, которые представляются Самойловой. Подобные фейковые каналы есть и на имена других знаменитостей.