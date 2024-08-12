Лима, 12 августа, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Задержанный в Перу украинец после убийства россиянки расчленил тело своей жертвы, сообщила 12 августа судебная власть южноамериканской республики в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум

«Судебная власть, представляемая судом подготовительного следствия города Юримагуас, проведет слушание о назначении предварительного заключения сроком на девять месяцев украинцу, который предположительно убил и расчленил гражданку России», — сказано в сообщении.

Местное издание El Comercio отмечает, что нападение на россиянку произошло в оздоровительном центре в департаменте Лорето на севере Перу. Убитой было 44 года. В Перу женщина приезжала неоднократно. До поездки в Перу Людмила несколько лет жила со своей семьей в Таиланде, где открыла собственный оздоровительный центр.

Как передавало ИА Регнум, убийство произошло 8 августа в оздоровительном центре в Юримагаусе. Сотрудники полиции задержали украинца, который вёл себя крайне агрессивно. Свидетелям преступления пришлось связать подозреваемого и удерживать его до прибытия полиции. Местные власти не исключают, что в момент убийства подозреваемый мог находиться под воздействием психотропных веществ или алкоголя.

Уточняется, что 12 августа в ходе слушаний суд определит срок предварительного заключения для подозреваемого. Заседание суда переносилось с 11 на 12 августа в связи с ухудшением самочувствия у подозреваемого и его госпитализацией. После слушаний гражданина Украины переведут в больницу.