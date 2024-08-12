Минск, 12 августа, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Виктора Каранкевича заместителем премьер-министра страны, сообщило 12 августа белорусское государственное информагентство «БелТА».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Виктор Каранкевич

Ранее Каранкевич занимал пост министра энергетики. На заседании правительства Лукашенко призвал нового вице-премьера «не осторожничать».

«Я только боюсь, Виктор Михайлович, что вы там из-за характера такого аккуратного и по молодости как-то осторожничать начнёте в самом начале. Но вы должны понимать, что спокойной жизни не будет. Промышленность — это основа страны, экономики. Она должна давать результат», — сказал президент Белоруссии.

Также Лукашенко сообщил о ещё нескольких кадровых перестановках. В частности, бывший вице-премьер Пётр Пархомчик занял пост главы Брестского областного исполкома. Новым министром энергетики назначен бывший глава «Белоптгаза» Алексей Кушнаренко.

Кроме того, новым начальником Белорусской железной дороги назначен Валерий Веренич, ранее занимавший пост первого замминистра транспорта и коммуникаций. Также были назначены несколько заместителей министров правительства Белоруссии.

Каранкевич родился в 1976 году в Могилёвской области. До назначения министром в 2018 году он работал в государственном энергетическом концерне «Белэнерго», а также в министерстве энергетики.

Как передавало ИА Регнум, в июне Лукашенко провёл ещё несколько кадровых перестановок. В частности, главой своей администрации он назначил Дмитрия Крутого, бывшего после Минска в России, а министром иностранных дел — бывшего первого заместителя администрации президента Максима Рыженкова.

Во главе администрации президента Белоруссии поставлен молодой энергичный чиновник, который хорошо проявил себя в практической деятельности и до недавнего времени весьма качественно работал на ключевом посту посла в России, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Кирилл Аверьянов.