Москва, 12 августа, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Учёные 12 августа зафиксировали сильное возмущение магнитного поля Земли, следует из данных, опубликованных на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

IMAGO/Bernd MŠrz/Global Look Press

«В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (сильная, уровень G3)», — говорится в публикации.

При уровне G3 на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. Кроме того, в средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

Как передавало ИА Регнум, предыдущая магнитная буря, начавшаяся на Земле 4 августа, завершилась на следующий день. Она почти достигла уровня G3 (сильная) с 15:00 мск до 21:00 4 августа, после чего стала ослабевать.

На следующий день на Солнце произошли две мощные вспышки самого высокого класса. Им предшествовала серия средних взрывов.