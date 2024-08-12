Москва, 12 августа, 2024, 12:24 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил (ВС) России зашли в оккупированный ВСУ город Торецк в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Валентин Спринчак/ТАСС

«ВС РФ зашли в Торецк, отряды продвигаются вдоль многоэтажных домов по улицам Лесная и 91-й дивизии», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, одна из бригад ВСУ была переброшена из Торецка в Курскую область.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские войска обрушили оборону ВСУ в районе города Торецка. По его словам, российские военные продвигаются вперёд и в ближайшее время могут начать операцию по штурму города.

4 августа украинские СМИ сообщили, что российские военные вошли в Торецк, а также установили огневой контроль над населённым пунктом Нелиповка, при этом для бойцов ВСУ в Нью-Йорке в ДНР сложилась «очень печальная» ситуация.

Военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке отмечал, что ВСУ могут оказаться в котле к юго-западу от Торецка. По его словам, восточнее населённого пункта Нью-Йорк в ДНР образовался выступ и российские военные продолжают наступать с юга через этот посёлок, а также с севера.