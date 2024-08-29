Москва, 29 августа, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Дорожная сеть России развивается, становится всё более безопасной и комфортной. А ещё в её развитии заложен потенциал для усиления позиций страны на международной арене. Именно поэтому одним из важных проектов на ближайшие годы для России стал транспортный коридор «Европа — Западный Китай».

Правительство Самарской области Обход Тольятти

Маршрут, который также называют современной реинкарнацией Шёлкового пути, проходит по территории России, Казахстана и Китая. На российской территории он объединяет сразу три крупнейшие агломерации — Московскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую. Важным событием в развитии транспортного коридора стало открытие обходов Тольятти и Твери, в котором принял участие президент Владимир Путин.

«В Самарской области и здесь, в Тверской, мы открываем новые участки важнейших дорог России. Тем самым делаем еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети, в формировании перспективных международных транспортных коридоров, и главное — в повышении качества жизни людей. Потому что транспорт, логистика — это всегда основа, база для повышения экономической активности, а значит, и качества жизни», — отметил глава РФ на церемонии открытия движения.

Стратегически важным объектом для всей страны является обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу, который построен по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Новый объект способствует увеличению скорости доставки грузов, укреплению бесперебойных торговых связей и, как следствие, экономическому сотрудничеству с дружественными странами.

Как отмечает заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, из 9 тысяч километров транспортного коридора «Европа — Западный Китай» 2,4 тысячи проходит по территории России. С запуском обхода 67% этой дороги имеет четыре полосы и более. Также обход Тольятти — это альтернативный проезд узкого места дороги М-5 «Урал», а именно загруженного участка, проходящего по Жигулевской ГЭС. Время в пути тут сократится на два часа.

К слову, новый мост через Волгу — один из самых масштабных в России. Он вошел в десятку самых протяженных инженерных сооружений в стране — порядка 3,7 км. Для сборки всех пролетов использовали более 48 тыс. тонн металла.

По прогнозам, новый маршрут ежедневно будут выбирать почти 20 тыс. водителей в сутки, а поворачивать к ГЭС понадобится только тем, кто хотел бы полюбоваться Жигулевскими горами или после Сызрани продолжить движение на юг.

«Хочется сказать спасибо всем, кто принял участие в строительстве обхода, а главное — моста, который для жителей Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района как глоток свежего воздуха», — поделился житель села Подстепки Ставропольского района Анатолий Гурунов.

Объездные дороги полезны для городов — выигрывают не только водители, которые экономят время и топливо, но и жители, потому что на улицах становится меньше машин. Для региона — растёт туристический потенциал, появляются новые рабочие места.

«С открытием новых дорог растет как уровень комфорта автомобилистов, так и потенциал регионов — экономический и туристический», — подчеркнула первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына, комментируя открытие обходов Тольятти и Твери.

Важно и то, что обход огибает особую экономическую зону «Тольятти». Там уже работает крупнейший в Приволжском федеральном округе логистический центр машиностроения. В будущем по соседству будет создан производственно-сервисный металлоцентр с новейшим оборудованием, востребованным в автомобильной, строительной и хозяйственно-бытовой промышленности. Новая удобная дорога делает этот район еще более привлекательным для компаний, которым важна близость к источнику металла.

«Для более 2,7 млн жителей Самарско-Тольяттинской агломерации это важнейший шаг. Наши предприятия, наши гиганты, такие как ‎‎АвтоВАЗ‎, наша особая экономическая зона, получат новые возможности для развития, и в том числе увеличения экспортного потенциала‎»‎, — подчеркнул врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

Обход Твери, в свою очередь, стал финальным отрезком трассы М-11 «Нева». Эта 62-километровая четырехполосная дорога позволяет перемещаться между Санкт-Петербургом и Москвой, не встречая по пути ни единого перекрестка и светофора. Обход удалось ввести в эксплуатацию на год раньше запланированного срока.

Самым масштабным и сложным техническим сооружением на обходе Твери стал мост через Волгу длиной почти 740 метров и шириной более 24 метров. Пролеты установлены на 10 опорах на высоте 17 метров над водой. Этого достаточно, чтобы под мостом свободно проходили большие круизные лайнеры.

Особенно примечательно и то, что переправу возвели, используя исключительно отечественные материалы. По расчётам строителей, ближайший ремонт мосту понадобится не раньше чем через 35 лет, а прослужит он до 100 лет.

По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, открытие объездной дороги на М-11 позволит создать 17 тыс. новых рабочих мест. Эта трасса открывает и новые возможности для развития туризма в Центральной России.

Например, на этом участке предусмотрели удобный съезд на трассу Р-132 «Золотое кольцо», так что путешественникам теперь проще добраться из Санкт-Петербурга до Бежецка и Ярославля, не заезжая в Тверь. К тому же гостей приглашают познакомиться с уникальными памятниками, историей и культурой Торжка, живописной природой Валдая.

Частью коридора «Европа — Западный Китай» также является трасса М-12 «Восток» от Москвы до Казани, которая построена по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Движение по ней открыли в прошлом году. Она проходит по перспективным центрам экономического роста и в два раза сокращает время в пути: от столицы до Казани можно доехать теперь за 6,5 часа. В конце 2024 года её продлят до Екатеринбурга, а в 2025 году — до Тюмени.

«Любая дорога — это жила экономики. Соответственно, чем быстрее будут добираться люди из одного региона в другой, тем быстрее будут доставляться грузы, продукты, товары, что будет положительно влиять на экономический эффект всех регионов, в том числе Свердловской области. Также на объекте будут многофункциональные зоны, там, где люди могут отдохнуть. Соответственно, все местные жители получат рабочие места и будут приносить налоги и доход своей семье и в регион», — отметил руководитель проекта по строительству трассы М-12 в Свердловской области Даниил Тяпкин.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Модернизация транспортной инфраструктуры» реализуется в России с 2019 года по инициативе президента Владимира Путина. Благодаря ему по всей стране развивается транспортная система — это построенные автомагистраль М-12 «Восток» от Москвы до Казани и обход Тольятти, а также развитие морских портов и железнодорожных подходов к ним, Северного морского пути, железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба, Центрального транспортного узла Москвы, региональных аэропортов. Всё это влияет на удобство пассажирских перевозок и скорость доставки грузов, повышает туристическую и инвестиционную привлекательность регионов.