Курск, 12 августа, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Оперативный штаб Курской области принял решение вывези жителей из Беловского района, сообщил 12 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Илья Питалев/РИА Новости

«По ситуации в Беловском районе. Региональным оперштабом принято решение — вывозить жителей. Поручил региональному минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное — оперативно оповестить жителей населённых пунктов о возможности выехать из района. Все соответствующие поручения даны главе администрации района и главам сельских населённых пунктов», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Врио губернатора области добавил, что помощь в эвакуации жителей обеспечивают дружинники курского центра «Патриот». Для приёма переселенцев в пунктах временного размещения подготовлены места. Вся помощь эвакуированным будет оказана, заверил Смирнов.

Вместе с этим он попросил жителей Беловского района следовать рекомендациям органов власти и силовых структур, а также доверять только официальным источникам информации.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ предприняли атаку на Курскую область 6 августа. Российские военные не позволили противнику продвинуться вглубь региона. Бои продолжаются в приграничье. 11 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Вооружённые силы дадут жёсткий ответ ВСУ на удары по российским регионам.

11 августа Смирнов сообщил, что в Курскую область прибывают дополнительные силы и средства, военные делают всё для обеспечения безопасности мирных жителей. В этот же день в МЧС доложили, что за прошедшие сутки из приграничных районов убыли самостоятельно и организованными колоннами более 8 тыс. человек.

Ранее The Times написала, что атака ВСУ на Курскую область стала самым рискованным шагом главы киевского режима Владимира Зеленского. Журналисты пояснили, что рискованность связана с тем, что это решение не поможет политику уйти от поражения.

В публикации отмечалось, что все потери ВСУ из-за их нападения на Курскую область будут напрасными. При этом авторы статьи сделали предположение, что задействованные при этом ресурсы Киев мог бы использовать на других участках спецоперации.