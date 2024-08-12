Кубинка, Московская область, 12 августа, 2024, 11:39 — ИА Регнум. В современном вооружённом противостоянии успех обеспечивают высокоточное оружие, новые тактические приёмы, эффективное управление и подготовка кадров. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2024».

Кристина Кормилицына/РИА Новости Министр обороны России Андрей Белоусов

Как отметил глава оборонного ведомства, спецоперация на Украине является вооружённым противостоянием России и коллективного Запада.

«Важно понимать, что достижение успеха в таких современных военных конфликтах возможно только при одновременном соблюдении следующих основных условий. Первое — это обеспечение войск самым современным вооружением. Прежде всего — высокоточным оружием», — отметил Белоусов.

Вторым условием министр назвал применение новых тактических приёмов ведения боевых действий, в том числе при помощи БПЛА и роботизированных комплексов.

Третьим залогом успеха, с точки зрения Белоусова, является создание эффективной системы управления с использованием передовых технологий, включая искусственный интеллект.

«И четвёртое — это постоянное совершенствование подготовки военных кадров. Главным образом — командного состава», — добавил глава Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что нет никаких сомнений в том, что страна одержит победу в ходе спецоперации по защите Донбасса. В июне российский лидер отметил, что Россия добьётся окончательной победы, благодаря русскому характеру, а не ядерному оружию. Президент также отмечал, что для гарантированной победы на Украине нужно, чтобы РФ была всегда впереди, хотя бы на полшага.

В июне Путин отмечал, что Россия десятилетиями ведёт борьбу с навязываемой гегемонистской политикой, империалистической политикой США и сателлитов.

В феврале первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил, что США и Великобритания заинтересованы в максимальном разрушении Украины. По его словам, конфликт открыл перед англосаксами перспективу многомиллиардных заказов для военно-промышленного комплекса. При этом доведённых до нищеты жителей Украины Запад готов «насильно гнать на убой ради достижения своих целей по ослаблению России», заключил он.