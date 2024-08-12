Кубинка, Московская область, 12 августа, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» проходит заводские ходовые испытания, сообщил генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Работы с крейсером «Князь Пожарский» идут по графику. Он проходит заводские ходовые испытания», — сказал он журналистам на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2024».

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля 2024 года Военно-морской флот России получил атомный подводный ракетный крейсер «Князь Пожарский». Это пятая атомная подводная лодка проекта 955А «Борей-А». Корабль построили на крупнейшем в России судостроительном комплексе «Севмаш».

Субмарины этого проекта вооружены 16 межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» и шестью торпедными аппаратами.

В ВМФ РФ в 2024 году поступит 12 надводных кораблей и четыре подводные лодки. Об этом в конце января сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в ходе церемонии поднятия Военно-морского флага России на подводной лодке «Кронштадт». Он отметил, что флоту практически каждый месяц предаётся новое судно, при этом сейчас уровень импортозамещения при их строительстве составляет 100%, поэтому санкции не могут помешать их строительству и сдаче.