Белгород, 12 августа, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) проявляют активность на границе Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Sgt. Agustin Montanez/Global Look Press

«У нас тревожное утро, активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают всё, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места», — сообщил Гладков в видеообращении в своём Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что в Краснояружском районе находятся его заместители, советники, а также начальники управлений и руководство администрации области.

«Процесс согласования и вывоза людей сейчас идёт на местах, транспорт мы уже направили. Всё, я уверен, пройдёт организовано», — сказал Гладков.

Вместе с этим губернатор сообщил, что лично выехал на место.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гладков сообщил, что порядка 13 населённых пунктов остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии в Грайворонском городском округе Белгородской области. Перед этим, вечером 11 августа, украинские военные совершили атаки на сёла Мокрая Орловка Грайворонского городского округа и Вязовое Краснояружского района в Белгородской области.

Ранее в Белгородской области, а также в Курской и Брянской областях, объявили режим контртеррористической операции (КТО). Решение приняли из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ.

Росгвардия объявила, что в зоне контртеррористической операции в приграничных регионах личный состав ведомства ведёт поиски украинских диверсантов. Уточнялось, что сотрудники федеральной службы также обеспечивают защиту важных объектов, охрану правопорядка и усиление контроля в сфере оборота оружия.