Гладков сообщил об активности ВСУ на границе Краснояружского района
Белгород, 12 августа, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) проявляют активность на границе Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«У нас тревожное утро, активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают всё, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места», — сообщил Гладков в видеообращении в своём Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что в Краснояружском районе находятся его заместители, советники, а также начальники управлений и руководство администрации области.
«Процесс согласования и вывоза людей сейчас идёт на местах, транспорт мы уже направили. Всё, я уверен, пройдёт организовано», — сказал Гладков.
Вместе с этим губернатор сообщил, что лично выехал на место.
Как передавало ИА Регнум, ранее Гладков сообщил, что порядка 13 населённых пунктов остались без света из-за аварийного отключения электроэнергии в Грайворонском городском округе Белгородской области. Перед этим, вечером 11 августа, украинские военные совершили атаки на сёла Мокрая Орловка Грайворонского городского округа и Вязовое Краснояружского района в Белгородской области.
Ранее в Белгородской области, а также в Курской и Брянской областях, объявили режим контртеррористической операции (КТО). Решение приняли из-за повышения уровня диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ.
Росгвардия объявила, что в зоне контртеррористической операции в приграничных регионах личный состав ведомства ведёт поиски украинских диверсантов. Уточнялось, что сотрудники федеральной службы также обеспечивают защиту важных объектов, охрану правопорядка и усиление контроля в сфере оборота оружия.