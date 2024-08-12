Кубинка, Московская область, 12 августа, 2024, 10:49 — ИА Регнум. Граждане, волонтёры и бизнес оказывают весомую поддержку оборонно-промышленному комплексу (ОПК) России по линии беспилотников, современной экипировки и средств связи. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Крайне важно и то, что деятельность оборонно-промышленного комплекса в интересах армии и флота России получает весомую инициативную поддержку со стороны малого бизнеса, общественных, патриотических организаций, массового волонтерского движения, граждан нашей страны», — отметил он в ходе своего видеообращения по случаю открытия Международного военно-технического форума «Армия-2024».

Президент России уточнил, что приоритетными направлениями такой совместной работы стали современные элементы экипировки, средства связи, защиты и радиоэлектронной борьбы, а также беспилотные системы и технологии искусственного интеллекта. Путин добавил, что этим и многим другим актуальным вопросам в области военного строительства, оперативного искусства и тактики боевых действий посвящён ряд научно-деловых мероприятий, которые состоятся в рамках форума.

С 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» проходит международный военно-технический форум «Армия-2024». В ходе него участникам мероприятия продемонстрируют образцы вооружения, военной и специальной техники.

Как сообщало ИА Регнум, форум сменит формат и впервые пройдёт без свободного посещения и развлекательных мероприятий. Кроме того, он будет сосредоточен на деловой программе. В этом году в рамках экспозиции сформировали выставку образцов вооружений, которые эффективно зарекомендовали себя в ходе СВО. Так, на уличной экспозиции разместили 15 единиц вооружений, в том числе ракетный комплекс «Искандер», систему залпового огня «Торнадо-С», ЗРПК «Панцирь-С1М», танк Т-90М, а также 120-миллиметровое САО «Флокс».