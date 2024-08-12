Берлин, 12 августа, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Власти США, Евросоюза и стран — членов Североатлантического альянса поддерживают атаку ВСУ на Запорожскую АЭС, сообщил немецкий бизнесмен Ким Дотком.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Безумный [глава киевского режима Владимир] Зеленский напал на атомную электростанцию [ЗАЭС]. Она горит. Это то, что поддерживают правительство США, ЕС, НАТО и порядок, основанный на правилах», — написал он в соцсети Х.

Кроме того, добавил он, атака ВСУ на ЗАЭС создаёт условия для прямого вступления НАТО в войну США с Россией.

Как передавало ИА Регнум, вечером 11 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Энергодар подвергся обстрелу ВСУ, из-за чего загорелся объект охладительных систем ЗАЭС. Огонь потушили в этот же день.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина отметила, что за всё время атак ВСУ на ЗАЭС инфраструктура предприятия впервые получила серьёзные повреждения. Вместе с тем она добавила, что охладительные системы, которые были задеты при ударе, отдалены от энергоблоков станции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что киевский режим перешёл на «ядерный террор» после того, как уничтожил свою страну и подорвал мировую энергетическую и продовольственную безопасность. Она задалась вопросом, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его глава Рафаэль Гросси ничего не предпринимают по этому вопросу.