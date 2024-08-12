Энергодар, Запорожская область, 12 августа, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Градирня (охладительная башня) Запорожской атомной электростанции полностью выгорела изнутри после атаки беспилотников со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Евгений Софийчук/ТАСС

«Градирня выгорела изнутри», — приводит слова Яшиной РЕН ТВ.

Пресс-секретарь станции подчеркнула, что угрозы обрушения градирни нет. Вместе с этим она добавила, что сроки и возможность восстановления градирни будут ясны после проведения оценки ущерба.

Как передавало ИА Регнум, вечером 11 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что город Энергодар подвергся атаке ВСУ, из-за чего вспыхнул пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС, однако это никак не сказалось на работе АЭС.

Позже глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов отметил, что беспилотник ВСУ запустили по станции из города Никополя Днепропетровской области. Рогов подчеркнул, что атака была целенаправленной.

На следующий день эксперты Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что агентство получило информацию о предполагаемой атаке беспилотника на одну из градирен станции. Помимо этого эксперты стали свидетелями сильного тёмного дыма, который шёл из северного района ЗАЭС после многочисленных взрывов, которые прозвучали вечером.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что киевский режим перешёл на «ядерный террор» после того, как уничтожил свою страну и подорвал мировую энергетическую и продовольственную безопасность. Она задалась вопросом, почему МАГАТЭ и его глава Рафаэль Гросси ничего не предпринимают по этому вопросу.

Позже Гросси сообщил, что удар беспилотника по Запорожской АЭС не отразился на ядерной безопасности объекта.