Белгород, 12 августа, 2024, 08:52 — ИА Регнум. В Белгородской области из-за активности Вооружённых сил Украины (ВСУ) начинают перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Илья Питалев/РИА Новости

«У нас тревожное утро: активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают всё, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места», — сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, процесс согласования и вывоза людей в настоящее время идёт на местах, транспорт уже направлен.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинские военные совершили атаки на сёла Мокрая Орловка Грайворонского городского округа и Вязовое Краснояружского района в Белгородской области. Вязовое ВСУ дважды обстреляли из миномётов, в селе посекло кровлю нежилого дома и повредило линию электропередачи.

Днём 11 августа украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области. Из-за удара пострадали четыре человека. Троих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Позднее в тот же день ВСУ вновь совершили обстрел Шебекино. Один мирный житель получил ранения. В селе Дроновка Грайворонского городского округа беспилотник сбросил боеприпас, от взрыва в частном доме разбились стёкла.