Москва, 12 августа, 2024, 08:51 — ИА Регнум. В исправительной колонии (ИК) №7 в Зубово-Полянском районе Мордовии заключённые устроили праздничный банкет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на фотографию источника.

Sputnik/РИА Новости

На кадре, который, предположительно, сняла камера видеонаблюдения, видно, что в помещении за накрытыми столами с различными блюдами, закусками и напитками сидят несколько десятков людей.

Издание направило запрос в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), приложив к нему фотографию торжества. В ведомстве заинтересовались произошедшим. В ответе изданию представители сообщили, что по указанному факту ведомство проводит проверку.

В публикации уточняется, что банкет проходил 20 июля по случаю дня рождения одного из криминальных авторитетов. Помимо этого, в статье отмечается, что в ИК-7 содержат опасных преступников, в том числе лидеров этнических преступных группировок и лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2019 года в Сети появилась видеозапись, на которой заключённые исправительной колонии №2 города Ливны отмечают Пасху. На ней было видно, что на территории учреждения для этого были установлены несколько столов с едой и напитками.

Местные СМИ распространили скандальное видео, после чего ФСИН начала проверку. В связи с инцидентом в ведомстве решили уволить начальника ИК-2 и его заместителя. Также федеральная служба объявила о проверке в отношении начальника территориального управления.

В ведомстве пояснили, что нарушение касалось не самого празднования Пасхи, а проведения съёмки осуждёнными на мобильный телефон, который относится к предметам, которые запрещены на территории исправительного учреждения. Кроме того, торжество проходило без наблюдения со стороны сотрудников колонии, что тоже запрещено правилами.