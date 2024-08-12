Сургут, Югра, 12 августа, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Роспотребнадзор проводят проверку из-за массового отравления пациентов кардиологического центра в Сургуте, сообщили 11 августа в пресс-службе регионального депздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

Пищевое отравление выявлено по меньшей мере у 94 пациентов лечебного учреждения. При этом 68 человек медики перевели в инфекционное отделение окружной больницы.

«Симптомы пищевой инфекции зарегистрированы среди 94 пациентов кардиоцентра, 68 из них госпитализированы в инфекционный стационар окружной клинической больницы Сургута», — отметил депздрав в своём Telegram-канале.

По предварительной версии, вспышка инфекции произошла из-за некачественных продуктов питания. Отмечается, что комиссия, которая занимается проверкой, устанавливает поставщиков некачественных продуктов питания.

В настоящий момент изучается работа пищеблока кардиоцентра. На период проведения противоэпидемических мероприятий кардиологический диспансер приостановил плановую госпитализацию.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля появилась информация о том, что десятки детей отравились в санатории «Магистраль» в Салаире Кемеровской области. Западно-Сибирская железная дорога, которая является владельцем профилактория, объявила, что закроет учреждение.

Следственное управление СК РФ по Кузбассу возбудило уголовное дело по факту массового заражения кишечной инфекцией. Председатель ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе и итогах расследования.

В начале августа Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления десятков детей в лагере «Огонёк» в Светлогорске Калининградской области.