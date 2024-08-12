Лима, 12 августа, 2024, 06:03 — ИА Регнум. Гражданин Украины задержан и находится под следствием в Перу по подозрению в убийстве гражданки России. Об этом 11 августа сообщил Верховный суд Перу в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что суд подготовительного следствия города Юримагуас проведёт слушание в отношении украинца, который подозревается в жестоком убийстве российской гражданки. Заседание состоится утром 12 августа, в ходе слушаний суд определит срок предварительного заключения для подозреваемого. Отмечается, что украинца предполагается заключить под стражу на девять месяцев.

Заседание суда переносилось с 11 на 12 августа в связи с ухудшением самочувствия у подозреваемого и его госпитализацией. После слушаний гражданина Украины переведут в больницу.

Мужчине вменяется убийство с отягчающими обстоятельствами гражданки России. Как пишет перуанское издание El Comercio, убийство произошло 8 августа в оздоровительном центре в Юримагаусе. Сотрудники полиции задержали украинца, который вёл себя крайне агрессивно. Свидетелям преступления пришлось связать подозреваемого и удерживать его до прибытия полиции. Местные власти не исключают, что в момент убийства подозреваемый мог находиться под воздействием психотропных веществ или алкоголя.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в нескольких городах Великобритании начались акции протеста против наплыва нелегальных мигрантов. Поводом стала гибель трёх детей в результате нападений вооружённого ножом человека в Саутпорте.

29 июля в Саутпорте 17-летний подросток напал с ножом на детей в возрасте от 6 до 11 лет, находившихся на занятии по танцам и йоге. Три девочки погибли, ещё восемь детей получили ранения. Нападавшему предъявили обвинения в убийствах, попытках убийства и хранении холодного оружия.