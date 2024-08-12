Энергодар, Запорожская область, 12 августа, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Пожарные полностью ликвидировали возгорание одной из градирнь Запорожской АЭС, сообщило 12 августа Главное управление МЧС РФ по Запорожской области.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Вечером 11 августа глава этого региона Евгений Балицкий написал, что Энергодар подвергся обстрелу ВСУ, из-за чего загорелся объект охладительных систем ЗАЭС.

Огонь потушили в 23:30 по московскому времени (совпадает с местным)

«В 23:30 пожар был ликвидирован», — уточнило областное подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.

В ГУ МЧС по региону отметили, что для борьбы с огнём привлекались две единицы техники и 10 человек личного состава. Также подчёркивается, что радиационный фон вокруг Запорожской АЭС находится в норме.

Представители ведомства добавили, что в результате случившегося обошлось без пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Евгений Балицкий заявил, что к нему поступило множество звонков от жителей Запорожской области, которых беспокоила ситуация с пожаром на ЗАЭС. Глава региона подчеркнул, что опасности для Энергодара и Запорожской области нет.

Губернатор также проинформировал, что ВСУ использовали для удара по объекту беспилотник с зажигательной частью. Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов написал, что этот дрон ВСУ запустили из города Никополя Днепропетровской области.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина отметила, что за всё время атак ВСУ на ЗАЭС инфраструктура предприятия впервые получила серьёзные повреждения. Вместе с тем она добавила, что охладительные системы, которые были задеты при ударе, отдалены от энергоблоков станции.