Воронеж, 12 августа, 2024, 03:33 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила один беспилотный летательный аппарат в небе над Воронежской областью, сообщил 12 августа глава региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дежурными силами ПВО на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен украинский беспилотник самолетного типа», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что, по предварительным данным, никто не пострадал и нет разрушений. Гусев отметил, что объявленный в области режим опасности атак беспилотников продолжает действие.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 10 на 11 августа Гусев написал, что над Воронежской областью военные сбили более 10 БПЛА украинской армии. Фрагменты одного из дронов при падении повредили коммунальный объект и административное здание. Позже губернатор уточнил, что в ночное время в регионе удалось обезвредить 15 беспилотников ВСУ.