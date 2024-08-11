Энергодар, Запорожская область, 12 августа, 2024, 02:52 — ИА Регнум. Множество звонков от обеспокоенных жителей Запорожской области поступило главе региона Евгению Балицкому в связи с пожаром на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил сам губернатор.

Кадр из видео

Вечером 11 августа он написал, что город Энергодар подвергся обстрелу украинской армии. После этого вспыхнул пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС.

После Балицкий разместил в своём Telegram-канале видеообращение по ситуации вокруг станции.

«Мне поступает много звонков, сообщений, жители Запорожской области обеспокоены пожаром на Запорожской АЭС», — сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что опасности для Энергодара и Запорожской области нет. По словам Балицкого, радиационный фон находится в норме. Он уточнил, что пожар затронул одну из градирнь, но распространение огня практически локализовали.

Губернатор заверил, что последствия возгорания не скажутся на работе АЭС. Глава региона также добавил, ВСУ использовали для удара беспилотник с зажигательной частью.

Как сообщило ИА Регнум, директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина проинформировала, что при ударе по объекту и пожаре на станции никто не пострадал. Вместе с тем она указала, что инфраструктура предприятия впервые получила серьёзные повреждения из-за атак ВСУ.

Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов написал, что беспилотник, который ВСУ использовали для удара по Энергодару, запускался из города Никополя Днепропетровской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с атакой ВСУ на Энергодар заявила, что Киев совершает «ядерный террор». Она отметила, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его глава Рафаэль Гросси ничего не предпринимают в рамках ситуации с ударами Киева по ядерным объектам.