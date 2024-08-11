Тегеран, 12 августа, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Экс-глава МВД Ирана, назначенный вице-президентом по стратегическим вопросам, Мохаммад Джавад Зариф принял решение подать в отставку спустя всего десять дней работы на посту. Соответствующее сообщение Зариф опубликовал 11 августа в соцсети Х.

Mid.ru Мохаммад Джавад Зариф.

Как пояснил вице-президент Ирана, он недоволен результатами своей работы во главе консультационного совета по формированию нового кабинета министров. Зариф указал, что не смог, как обещал, привлечь к работе женщин, молодёжь и представителей этнических меньшинств.

Кроме того, вице-президент Ирана в качестве ещё одной причины ухода с поста назвал открывшуюся возможность преподавания в университете.

Зариф пожелал успеха представителям нового состава правительства и выразил благодарность президенту Ирана Масуду Пезешкиану за возможность участвовать в выборе кандидатур для кабмина.

Президент Ирана Пезешкиан назначил Махмуда Зарифа вице-президентом страны 2 августа. При этом сразу после победы Пезешкиана на выборах 5 июля Зариф возглавил консультационный совет и отвечал за отбор кандидатур в новый кабинет министров. Причиной вероятного ухода Зарифа с поста вице-президента могли стать разногласия касательно состава нового кабинета правительства страны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Ирана Пезешкиан представил в парламенте страны список новых членов иранского правительства, в который вошли только два человека из прошлого кабинета министров.

При этом из 19 предложенных кандидатур в списке значится только одна женщина. Такое решение иранские эксперты считают важным, поскольку женщины не входили в состав правительства последние 13 лет.