Евпатория, Крым, 12 августа, 2024, 01:12 — ИА Регнум. Отключение электроэнергии произошло в городе-курорте Евпатории, расположенном на западе полуострова Крым. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба предприятия «Крымэнерго».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

Уточняется, что в городе произошло аварийное отключение в электросети. Над восстановлением подачи электроэнергии работает бригада специалистов.

По данным энергетиков, восстановить электроснабжение планируется через три часа с момента отключения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 30 июля более 53 тыс. человек в Керчи и близлежащих сёлах оставались без света из-за технологического нарушения на высоковольтной подстанции. В этот же день специалисты «Крымэнерго» оперативно восстановили энергоснабжение.

21 июля в Краснодаре устранили аварию, из-за которой восемь многоквартирных домов оставались без света и воды. Сейчас жители получают все услуги в полном объёме. По информации мэра Евгения Наумова, света и воды не было в домах не из-за веерного ограничения электроснабжения, а из-за аварии на линии.