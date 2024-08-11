Вашингтон, 11 августа, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Экс-президента США и кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа назвал подлинной угрозой безопасности страны президент США Джозеф Байден 11 августа в интервью телеканалу CBS.

Annabelle Gordon/Global Look Press Дональд Трамп

«Помяните мое слово, если Трамп выиграет эти выборы, необходимо будет пристально следить за происходящим. Он представляет собой опасность, подлинную угрозу американской безопасности», — заявил Байден.

По словам американского лидера, у Трампа и республиканцев, поддерживающих движение MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой», лозунг кампании Трампа) в США «нет никакого уважения» к политическим институтам. А именно эти институты, как пояснил Байден, объединяют страну и обеспечивают ее единство, позволяют функционировать американской демократии.

«Мы находимся в переломной точке истории нашей страны. И решения, которые принимались за последние три-четыре года и которые будут приняты в течение ближайших трех-четырех лет, станут ключом к последующим десятилетиям. И ключом ко всему является демократия», — подчеркнул глава Белого дома

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как разъяснил президент США Байден, он решил отказаться от участия в предстоящих выборах главы государства из-за давления со стороны некоторых членов Демократической партии. По словам Байдена, если бы он не отказался от участия в предвыборной кампании, это могло помешать Демпартии сосредоточиться на том, чтобы Трамп не вернулся в Белый дом. Политик подчеркнул, что для него крайне важно сохранить демократию.

Байден 21 июля заявил, что не будет участвовать в следующих президентских выборах. Он объяснил своё решение тем, что так будет лучше для Демпарии и страны, а также заявил о своей поддержке в качестве кандидата на пост главы Белого дома вице-президента Камалы Харрис.