* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Юрмала, Латвия, 11 августа, 2024, 22:19 — ИА Регнум. Один из зрителей, сидевших в первом ряду на концерте юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в Юрмале, обматерил его, когда получил возможность говорить в микрофон. Об этом сообщило издание aif.ru.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Во время концерта Галкин пошёл общаться с залом и предложил всем желающим задать ему вопрос. Мужчина нецензурно высказался в его адрес и добавил, что специально заплатил за место, чтобы высказать своё мнение. Галкин поблагодарил зрителя, отметив, что деньги за билет получит семья артиста.

После завершения концерта он отказался принять букет от оскорбившего его зрителя.

«Слишком большая честь для вас», — заявил комик. После этого мужчина выложил цветы кучками в чётном количестве.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Галкин выступил на украинской свадьбе на итальянском озере Комо. Он читал стихи и пел на украинском языке.

В 2023 году Галкин давал концерт в зале «Ля Виллет» в Париже. Зрителей, несмотря на активную рекламу, набралось немного — несколько десятков человек. В Эстонии и Казахстане его выступления сорвались. В Таиланде в январе 2024 года выступления артиста также отменили. Он должен был дать два концерта в гостиницах Паттайи.

Галкин уехал из России вскоре после начала СВО и не раз высказывался в поддержку киевского режима. Минюст России в сентябре 2022 года включил его в реестр физлиц — иноагентов.

На фоне падения спроса на концерты Галкин потребовал удалить из Сети свои шутки про Россию и СВО. Также он попытался оспорить в суде свой статус иноагента, но суд требования отклонил.