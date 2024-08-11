Париж, 11 августа, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Боксёрш-трансгендеров, отстранённых Международной ассоциацией бокса в 2023 году из-за проваленных гендерных тестов, Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Китайского Тайбэя (Тайвань) назначили знаменосцами от своих стран во время церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже. Об этом 11 августа сообщила газета Daily Mail.

IMAGO/Ã‚Â©INPHO/James Crombie/Global Look Press Иман Хелиф

«Они были в центре пристального внимания гендерного спора в течение последних двух недель, в результате чего их право участвовать в женской категории этого вида спорта было поставлено под сомнение», — напомнило издание.

Возможно, что выбор этих атлетов знаменосцами связан не только с их победой, но и со стремлением таким образом ответить несогласным с их участием в женских соревнованиях, говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года Хелиф дисквалифицировали перед финальным боем из-за высокого уровня тестостерона. Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв сообщил, в 2023 году несколько спортсменов попытались выдать себя за женщин на мировом первенстве в Индии, но результаты генетических тестов доказали наличие у них Y-хромосомы.

Несмотря на это, 30 июля Международный олимпийский комитет разрешил Хелиф и Юйтин участвовать в женских соревнованиях по боксу на Играх-2024. По словам директора по коммуникациям МОК Марка Адамса, была установлена принадлежность трансгендеров к женскому полу.

В итоге Хелиф, выступающая в категории до 66 кг, победила на Олимпиаде. Возмущения по поводу её участия в соревнованиях начались после боя 1 августа, когда Анджела Карини из Италии через 46 секунд отказалась продолжать поединок и заявила, что он был несправедливым. Юйтин получила золотую медаль в категории до 57 кг.